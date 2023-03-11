بدء إجتماع الديمقراطي والاتحاد الوطني مع الاحزاب لحسم ملف الانتخابات

أربيل (كوردستان 24 ) - بدأ في محافظة السليمانية، اليوم السبت، 11 آذار اجتماع قسم الانتخابات للحزبين الرئيسيين الكورديين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) مع عدد من الأحزاب الكوردية الأخرى لبحث ملف انتخابات برلمان اقليم كوردستان.

وبحسب مراسل كوردستان 24 في السليمانية ، فان اجتماعاً لمكتب انتخابات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين مع حركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكوردستاني وجماعة العدل الاسلامية انطلق قبل قليل، في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني بالمحافظة.

واضاف،ان الاجتماع سيركز على تعديل قانون الانتخاب وإعادة تفعيل المفوضية، موضحا أن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي وصل إلى مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني مؤلف من ڕێبواری يلدا مسؤول مكتب انتخاب الحزب، وزانا مەلا خالید وعبد السلام بەرواری، فيما تألف وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني من ڕزكار حاجی حمە رئيس قسم انتخابات الاتحاد، وزیاد جبار

و براکۆ شيرکۆ، فيما تألف وفد الاتحاد الإسلامي الكوردستاني من هێمن أسكندر وايوب ابو بكر كلالي.

وأمس الجمعة، صرّح مسؤول مكتب تنظيم السليمانية - حلبجة للحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين، بأن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيحدد موعداً للإنتخابات التشريعية في الإقليم عقب اجتماعات ولقاءات سيجريها مع القوى والأطراف السياسية الكوردستانية.

