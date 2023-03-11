سیاسة

كركوك.. اعتقال صاحب شركات "عادل المتحدة" بتهمة النصب والاحتيال

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت شرطة محافظة كركوك، اليوم السبت، 11 آذار عن اعتقال رجل الأعمال رشدي سعيد، صاحب شركات عادل المتحدة.

وقال المتحدث باسم الشرطة عامر شواني في تصريح تابعته كوردستان 24  إن "مفارز مركز شرطة قورية اعتقلت رشدي سعيد، صاحب شركات عادل المتحدة، وسط مدينة كركرك بتهمة الاحتيال"، مبينا أن المعتقل "استلم مبالغ مالية من أناس في الموصل بحجة بناء وحدات سكنية لهم ولم يفعل".

وأوضح شواني، أن "رشدي اعتقل بناءً على أوامر قضائية وفق المادة 459 من قانون العقوبات العراقي، وجرى سابقا اعتقال أخيه العام الماضي بالتهمة نفسها".

وأشار المتحدث إلى أن "رشدي سعيد مطلوب للجهات القضائية، ولا يشمله اطلاق السراح بالكفالة وفقا للمادة التي تم اعتقاله".

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