الصدر: عمل "سرايا السلام" في ديالى مجمد بل وحتى التيار الصدري

أربیل (كوردستان 24 ) - أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، 11 آذار أن عمل "سرايا السلام" الجناح العسكري التابع للتيار مجمد في محافظة ديالى التي شهدت مؤخرا خروقات أمنية أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه المسؤول العام للسرايا حول اتمام العمل في ديالى من قبل لجنة تابعة للجناح العسكري للتيار الصدري، فأجاب الصدر قائلا: للتأكيد عمل السرايا في ديالى مجمد.

وأضاف أنه "لا يحق لأحد أياً كان ان يتكلم باسم السرايا بل يعتبر من الان حتى (التيار) في ديالى مجمد والى اشعار اخر".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد وجه، يوم الأربعاء الثامن من شهر آذار/مارس الجاري، بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى ديالى، كما أمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة على خلفية الخروقات الأمنية التي حصلت بها