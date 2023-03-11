سیاسة

لزكين يشيد بموقف الديمقراطي الكوردستاني في تحقيق التوافق بين الأطراف السياسية

author_image Kurdistan24 اربیل
عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني سربست لزكين
عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني سربست لزكين
کوردستان سربست لزكين إقليم كوردستان الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أشاد عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سربست لزكين، بموقف الحزب إزاء سعيه لإيجاد توافقٍ وتسوية بين الأطراف السياسية في إقليم كوردستان.

وقال لزكين اليوم السبت، في تصريحٍ صحفي لعدة وسائل إعلام كوردستانية وعربية، من بينها كوردستان 24، "الديمقراطي الكوردستاني يسعى دائماً أن يكون السبّاق ويأخذ زمام المبادرة لتقريب الأطراف السياسية من بضعها البعض".

في غضون ذلك، اعتبر أن الاجتماعات التي تعقد بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، سواء في السليمانية أو أربيل، تهدف إلى التوصّل إل حلٍّ وسط بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وجدّد لزكين تأكيده على ضرورة أن يتم البدء بالإجراءات القانونية خلال هذا الشهر، للتحضير للانتخابات البرلمانية في الوقت القصير المتبقي.

 

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