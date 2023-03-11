سیاسة

الاتفاق على خمس نقاط بشأن الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان

وأضاف البيان أن "الاجتماع بحث المواضيع المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان، والمفوضية العليا للانتخابات"
author_image أحمد حاجي
الاتفاق على خمس نقاط بشأن الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان
الاتفاق على خمس نقاط بشأن الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان
کوردستان انتخابات برلمان كوردستان تعديل قانون الانتخابات الاتفاق على 5 نقاط

أربيل (كوردستان 24)- عقدت المكاتب الانتخابية للأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، اليوم السبت، اجتماعاً في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية، بحثت فيه جملة ملفات، وفي مقدمتها وضع آلية تهدف لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى مقاعد الكوتا.

وذكر بيان صادر عن القوى السياسية المجتمعة تلقته مؤسسة كوردستان 24 الإعلامية، أن "ممثلي القوى السياسية الكوردستانية داخل برلمان كوردستان، اجتمعت اليوم السبت 11 آذار 2023، في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية، بشأن التحضير والتفاهم لتعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان".

وأضاف البيان أن "الاجتماع بحث المواضيع المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان، والمفوضية العليا للانتخابات، واتفقت فيما بينها على النقاط التالية:

1- نظام الدوائر الأربعة سيكون بحسب محافظات الإقليم.

2- اعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها.

3- اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات.

4- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

5- رئاسة برلمان كوردستان والكتل البرلمانية تعقد اجتماعاً مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف