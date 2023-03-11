الاتفاق على خمس نقاط بشأن الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عقدت المكاتب الانتخابية للأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، اليوم السبت، اجتماعاً في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية، بحثت فيه جملة ملفات، وفي مقدمتها وضع آلية تهدف لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى مقاعد الكوتا.

وذكر بيان صادر عن القوى السياسية المجتمعة تلقته مؤسسة كوردستان 24 الإعلامية، أن "ممثلي القوى السياسية الكوردستانية داخل برلمان كوردستان، اجتمعت اليوم السبت 11 آذار 2023، في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية، بشأن التحضير والتفاهم لتعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان".

وأضاف البيان أن "الاجتماع بحث المواضيع المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان، والمفوضية العليا للانتخابات، واتفقت فيما بينها على النقاط التالية:

1- نظام الدوائر الأربعة سيكون بحسب محافظات الإقليم.

2- اعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها.

3- اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات.

4- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

5- رئاسة برلمان كوردستان والكتل البرلمانية تعقد اجتماعاً مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان".