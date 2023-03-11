خفر السواحل الإيطالي يُنقذ أكثر من ألف مهاجر غير نظامي

أربيل (كوردستان 24)- نجح خفر السواحل الإيطالي، السبت، في إنقاذ أكثر من ألف مهاجر، بعد يومٍ من إطلاق عملياتٍ واسعة لمساعدة ثلاثة قوارب تكافح البحر الهائج قبالة جزيرة كالابريا.

وكان خفر السواحل أرسل الجمعة، ثمانية قوارب للشروع في عمليات إنقاذ مختلفة، بينما استُدعي قارب دورية تابع للبحرية لمنع تكرار كارثة حدثت الشهر الماضي عندما تحطم قارب مهاجرين على بعد مسافة صغيرة من ساحل كالابريا.

وأقلّت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي 584 شخصاً إلى مدينة ريجو كالابريا، بينما اقتادت أخرى قارباً على متنه 487 مهاجراً إلى ميناء كروتوني بالقرب من موقع تحطم قارب يوم 26 شباط أسفر عن مقتل 74 شخصاً.

وأفاد مسؤولون محليون بإنقاذ مئتي مهاجر قبالة ساحل صقلية، وسيُنقلوا بحراً إلى كاتانيا في وقت لاحق اليوم، بحسب تقريرٍ لـ رويترز.

ووصل أكثر من أربعة آلاف شخص إلى إيطاليا منذ يوم الأربعاء، مقارنة بنحو 1300 في شهر مارس آذار العام الماضي، في حين تكافح الحكومة الإيطالية المحافظة للسيطرة على تدفّق المهاجرين بالرغم من تعهدات متكررة بوقف تدفقهم.

انتُشلت جثة فتاة اليوم السبت، ليصل عدد القتلى إلى 74 شخصاً. ونجا 79 شخصاً من تحطم القارب، لكن يُعتقد أن 30 شخصاً مازالوا في عداد المفقودين قد لقوا حتفهم.

ويُحقّق مدّعون فيما إذا كان يتعين على الحكومة الإيطالية أن تفعل المزيد لتجنّب الكارثة. لكن رفضت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني هذا التلميح وألقت باللوم كاملاً على مهرّبي البشر.

وأقرّت حكومتها الخميس عقوبات بالسجن أكثر صرامة لمهرّبي البشر وتعهدت بفتح قنوات أكثر للهجرة الشرعية.

غير أن عدد المهاجرين ارتفع بشكل كبير رغم تلك الإجراءات ووصل حتى الآن نحو 17 ألف مهاجر إلى إيطاليا بالقوارب مقارنة بستة آلاف في نفس الفترة عام 2022.