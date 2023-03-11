سیاسة

تركيا.. الكشف عن عدد الأحزاب التي يحق لها المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

والجمعة، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوماً رئاسياً يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
author_image أحمد حاجي
الهيئة العليا للانتخابات التركية
الهيئة العليا للانتخابات التركية
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أربيل (كوردستان 24)- ‌أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، أن 36 حزباً نال حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 أيار مايو المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم السبت، عقب اجتماع حول الانتخابات التي ستجري في 14 أيار مايو المقبل.

وأشار إلى أنه تقرر خلال الاجتماع أن 36 حزباً (مستوف الشروط المطلوبة) يحق له المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

والجمعة، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوماً رئاسياً يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من 18 حزيران يونيو إلى 14 أيار مايو المقبل.

 

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