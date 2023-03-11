سیاسة

"اتحاد متسلقي الجبال في كوردستان" يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

وأضاف "في نهاية الحفل، ألقى ممثل المؤسسة المشرفة عن أرقام غينيس، كلمة عبر خاصية الفيديو أمام المشاركين"
author_image أحمد حاجي
مشاهد من النشاط
مشاهد من النشاط
کوردستان هواة تسلق الجبال موسوعة غينيس تحطيم الأرقام القياسية آرين مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- نجح "اتحاد متسلقي الجبال في كوردستان" بالتنسيق مع "شركة فيزت كوردستان"، اليوم السبت، في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد مشاركة أكبر عدد من متسلقي الجبال في الوصول لقمة جبل بإقليم كوردستان بتوقيت ومسار واحد.

شارك اليوم السبت 11 آذار مارس 2023، أكثر من 800 شخص من هواة تسلق الجبال، وممارسيه من طلبة الكليات والمعاهد الرياضية بإقليم كوردستان، ضمن أكبر نشاط لممارسة تلك الرياضة بعد تسلّقهم جبل سفين.

ومنح منظمو كتاب غينيس لتحطيم الأرقام القياسية، شهادة تقدير للمشرف على النشاط، آرين مسرور بارزاني، بعد تحطيم الرقم القياسي كأكبر عدد من الأشخاص يتسلقون الجبل في وقت ومسار واحد.

وقال مشرفو النشاط لكوردستان 24، "كان منظمو كتاب غينيس يتابعون النشاط معنا (عن بعد)، بالإضافة إلى أن عدداً من مصوريهم كانوا حاضرين لتغطية الحدث".

وأضاف "في نهاية الحفل، ألقى ممثل المؤسسة المشرفة عن أرقام غينيس، كلمة عبر خاصية الفيديو أمام المشاركين"، مؤكداً أنه "تم تسجيل ذلك الرقم القياسي في كتاب غينيس للأرقام القياسية".

وبحسب معلومات كوردستان 24، شارك في نشاط اليوم 816 شخصاً من هواة متسلقي الجبال، وقطعوا مسافة تزيد عن كيلومترين ‌عند صعود قمة جبل سفين.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف