"اتحاد متسلقي الجبال في كوردستان" يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

أربيل (كوردستان 24)- نجح "اتحاد متسلقي الجبال في كوردستان" بالتنسيق مع "شركة فيزت كوردستان"، اليوم السبت، في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد مشاركة أكبر عدد من متسلقي الجبال في الوصول لقمة جبل بإقليم كوردستان بتوقيت ومسار واحد.

شارك اليوم السبت 11 آذار مارس 2023، أكثر من 800 شخص من هواة تسلق الجبال، وممارسيه من طلبة الكليات والمعاهد الرياضية بإقليم كوردستان، ضمن أكبر نشاط لممارسة تلك الرياضة بعد تسلّقهم جبل سفين.

ومنح منظمو كتاب غينيس لتحطيم الأرقام القياسية، شهادة تقدير للمشرف على النشاط، آرين مسرور بارزاني، بعد تحطيم الرقم القياسي كأكبر عدد من الأشخاص يتسلقون الجبل في وقت ومسار واحد.

وقال مشرفو النشاط لكوردستان 24، "كان منظمو كتاب غينيس يتابعون النشاط معنا (عن بعد)، بالإضافة إلى أن عدداً من مصوريهم كانوا حاضرين لتغطية الحدث".

وأضاف "في نهاية الحفل، ألقى ممثل المؤسسة المشرفة عن أرقام غينيس، كلمة عبر خاصية الفيديو أمام المشاركين"، مؤكداً أنه "تم تسجيل ذلك الرقم القياسي في كتاب غينيس للأرقام القياسية".

وبحسب معلومات كوردستان 24، شارك في نشاط اليوم 816 شخصاً من هواة متسلقي الجبال، وقطعوا مسافة تزيد عن كيلومترين ‌عند صعود قمة جبل سفين.