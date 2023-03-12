أمن

سوريا| إصابة 3 جنود جراء قصفٍ جوي على مواقع عسكرية في طرطوس وحماه

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طائرة حربية- صورة تعبيرية (وكالات)
طائرة حربية- صورة تعبيرية (وكالات)
سوریا إسرائيل سوريا طرطوس حماه سانا

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب ثلاثة جنود في الجيش السوري، الأحد، في قصفٍ جوي على مواقع عسكرية وسط البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلاً عن مصدرٍ عسكري، إن "إسرائيل نفّذت حوالي الساعة 7:15 من صباح الأحد قصفاً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".

وأضاف المصدر ذاته، أن الهجوم الذي نُفِّذ من اتجاه شمال لبنان، "أدى إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأكّدت الوكالة الرسمية "سانا"، أن وسائط الدفاع الجوية التابعة للجيش السوري "تصدّت للصواريخ وأسقطت بعضها".

 

 

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