السوداني يصل البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، إلى البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ، الذي تستضيفه المحافظة على مدى يومين، بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية.

يأتي هذا المؤتمر، "انسجاماً مع المنهاج الوزاري للحكومة، وتلبيةً لمتطلبات البرنامج الحكومي في إيجاد المعالجات الناجعة للتخفيف من آثار مشكلة التغيّر المناخي في العراق"، بحسب بيانٍ لمكتب السوداني.

ومن المقرّر أن يناقش المؤتمر "تأثير التغيّرات المناخية في العراق والتي تتركز في شحّ المياه وزيادة مساحات التصحّر، وسبل المعالجة".

في غضون ذلك، أشار بيان المكتب الإعلامي الذي وصل نسخة منه كوردستان 24، إلى أن زيارة السوداني ستتضمّن أيضاً "افتتاح مستشفى السياب، وافتتاح سايلو أم قصر".