سیاسة

السوداني يطلق مبادرةً لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في العراق

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السوداني خلال مشاركته في مؤتمر المناخ بمحافظة البصرة- وكالة (واع)
السوداني خلال مشاركته في مؤتمر المناخ بمحافظة البصرة- وكالة (واع)
العراق السوداني محمد شياع السوداني العراق البصرة مؤتمر المناخ

أربيل (كوردستان 24)- أطلق رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مبادرةً لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم البلاد.

جاء ذلك، خلال مشاركته في مؤتمر العراق للمناخ، الأحد، والذي تستضيفه محافظة البصرة على مدى يومين، بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية: "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يطلق، من البصرة، مبادرة كبرى لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق".

ودعا رئيس الحكومة العراقية "الدول الصديقة ومنظمات الأمم المتحدة لدعم العراق في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

ومن المقرّر أن يناقش المؤتمر "تأثير التغيّرات المناخية في العراق والتي تتركز في شحّ المياه وزيادة مساحات التصحّر، وسبل المعالجة".

في غضون ذلك، أشار بيان المكتب الإعلامي الذي وصل نسخة منه كوردستان 24، إلى أن زيارة السوداني ستتضمّن أيضاً "افتتاح مستشفى السياب، وافتتاح سايلو أم قصر".

 

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