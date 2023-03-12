قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني : " مصرون على إجراء أنتخابات كوردستان "

أربيل (كوردستان 24 ) - قال بشتيوان صادق ، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، إن موعد الانتخابات سيحدد في آذار المقبل. وأضاف أن غالبية الأحزاب السياسية تؤيد إجراء الانتخابات.

وأكد بشتيوان صادق " لكوردستان 24 ، الأحد ، 12 آذار إن الحزب "مصر جدا على إجراء انتخابات برلمان كوردستان " لأنه من الناحية القانونية والديمقراطية، لايوجد حل الا آجراءها .

وبحسب بشتيوان صادق ، فإن موعد الانتخابات سيحدده نيجيرفان بارزاني رئيس أقليم كوردستان في المستقبل القريب وخلال شهر آذار ، وقال إن غالبية الأحزاب السياسية في كوردستان تؤيد إجراء الانتخابات.

وتابع عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني إن حزبه سيبذل قصارى جهده لإجراء الانتخابات هذا العام ،كما ستقدم حكومة إقليم كوردستان كافة التسهيلات لاجراءها ، وسيحدد رئيس الاقليم موعدها . وقال "نتمنى أن يقوم برلمان كوردستان بقراءة مشاريع قوانين التعديل الانتخابي خلال الأيام القليلة المقبلة".