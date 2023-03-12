سیاسة

بلاسخارت: العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية والحلول تحتاج لدعمٍ دولي

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ممثّلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت (واع)
ممثّلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت (واع)
العراق بلاسخارت الأمم المتحدة العراق البصرة

أربيل (كوردستان 24)- قالت ممثّلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إن العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية، داعيةً للتحرك جميعاً من أجل وضع الحلول.

وأكّدت أن الأمم المتحدة "جزء من مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه محافظة البصرة، وهو شعور بوجود حاجة ملحة لإيجاد الحلول لأزمة المياه في العراق".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بلاسخارت قولها، "علينا أن نتحرك جميعاً من أجل وضع الحلول وأن العراق لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده".

مجددةً تأكيدها على "حاجة العراق إلى الدعم سواء من المنظمات الدولية أو المؤسسات المالية الدولية أو دول الجوار وغيرها".

وأضافت "نحن هنا اليوم لبناء شراكات وما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة هو كوننا شريكاً مهما يدعو للحوار الفعال وتقديم المساعدة الفنية بشأن ما هو قيد المفاوضات".

مشيرةً في الوقت ذاته إلى "وجود العديد من الوكالات والتمويل والبرامج لمساعدة العراق على التخفيف من وطأة التغير المناخي والتكيف معه".

 

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