مسرور بارزاني: كوردستان الآن حرة وأكثر ازدهاراً من باقي مناطق العراق

أربيل (كوردستان 24)- أوضح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن الذين ليس لديهم دراية بتاريخهم، لا يمكنهم بناء مستقبلٍ أفضل لأنفسهم.

جاء ذلك، خلال كلمةٍ له في الملتقى الشبابي الأول على مستوى إقليم كوردستان والذي تحتضنه محافظة دهوك اليوم الأحد، سلّط خلاله الضوء على عدة جوانب من حياة الشباب الكوردستاني.

وقال رئيس حكومة الإقليم: "البيشمركة، عندما كانوا في الجبال، يرغبون في العيش بحرية في كوردستان، حتى لو كانت تحت الظلال، أصبحت كوردستان الآن حرة وأكثر ازدهاراً من باقي مناطق العراق".

وقال مسرور بارزاني في كلمته التي ألقاها في الملتقى: "أهنئ كل الشعب الكوردستاني بذكرى الانتفاضة الكوردستانية وتحرير مدن كوردستان وبلداتها، إنها ذكرى عظيمة ومقدسة لتحرير شعبنا من الظلم".

وأضاف: "كانت نقطة تحوّل تاريخية في حياة كل أبناء الشعب الكوردستاني، ومن عاش قبل الانتفاضة في العراق وخارجه، ذاق قساوة التهجير ومرارته".

وتابع: "أتذكر مرات عديدة عندما كنا نجالس أصدقائنا والبيشمركة، كانوا يقولون لنا بإنهم يتمنون العودة إلى كوردستان والعيش بحرية حتى لو كانت تحت الظلال".

وزاد: "الحمد لله عدنا إلى كوردستان، وكوردستان الآن حرة ولا نعيش تحت الظلال، كوردستان أكثر ازدهاراً من باقي مناطق العراق".

وقال مسرور بارزاني: "ولدت عدة أجيال بعد الانتفاضة وترعرعت ودخلت إلى الجامعات والمعاهد، لكن ما هو واضح هو أن هؤلاء الشباب لم يعيشوا تلك المعاناة التي عاشها الشعب الكوردستاني سابقاً، وربما لا يقدّرون قيمة الحرية التي يعيشون في ظلها".

وأضاف: "بإذن الله لن تعيشوا أبداً الحياة القاسية التي عشناها، عيشوا دائماً مرفوعي الرأس، عيشوا بفخر واعتزاز، ما نحتاج إليه اليوم هو العمل معاً من أجل حياةٍ أفضل".

وقال: "من لا يعرف تاريخه لا يستطيع أن يبني لنفسه مستقبلاً أفضل، يجب علينا جميعاً أن ننظر إلى التاريخ ونرى أين وكيف بدأنا وأين وصلنا، لقد كانت هناك مشاكل كثيرة ، نحتاج إلى معرفة مصدر هذه المشاكل ، لماذا تم منعنا ولم يتم تنفيذ مطالبنا بشكل صحيح؟".

وتابع: "هذه ليست مهمتنا لوحدنا، إنها مهمة الجميع معاً، يجب على كل فرد من أفراد البيشمركة الذين عانوا قساوة الحياة وظلمها أن يرووا ذلك لأبنائهم وبناتهم".

وأشار مسرور بارزاني في كلمته إلى ضرورة أن "يحافظ الشعب الكوردستاني على هذه التجربة، ويجب على حكومة إقليم كوردستان أيضاً توفير الفرص للشباب، من أجل بناء مستقبل أفضل لأنفسهم".