جوتيار عادل : وفد كوردي رفيع المستوى يزور بغداد اليوم بشأن قانون النفط والغاز

أربيل (كوردستان 24 ) - اعلن ‏المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، اليوم الاحد، 12 آذار ان وفداً من حكومة الإقليم سيزور بغداد لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.

وقال عادل في تصريح لموقع حكومة الاقليم، اطلعت عليه كوردستان 24 إن "‏الوفد يتكون من وزير العدل ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة وكالة في وزارة الثروات الطبيعية والمختصين من وزارة العدل، ويوم غد سيتم البدء بالاجتماعات حول مسودة قانون النفط والغاز الذي يعد من المواضيع المهمة ويجب التوصل إلى حل خلال وقت محدد".

وأضاف ان "‏هذا القانون سيحل العديد من المشاكل بشكل عام المشاكل في قطاع النفط بالعراق إضافة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد ولكي يكون إقليم كوردستان شريكا أساسيا في القرارات المتعلقة بصناعة النفط بشكل فعال".

وتابع عادل؛ ان "القانون سيعيد تنظيم عمل هذا القطاع سواء على مستوى العراق أو على مستوى العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وسيتم الحديث حول تفاصيل هذه المسألة وفي النهاية هذا المشروع يجب أن يكون انعكاسا لاتفاق كامل بين الطرفين ويكون في مصلحتهما وهذا سيكون منجزا مهما ليس فقط لإقليم كوردستان بل لعموم العراق".