اقتصاد

المالية العراقية تعلن الانتهاء من مسوّدة مشروع قانون الموازنة لسنة 2023

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لوغو وزارة المالية العراقية
لوغو وزارة المالية العراقية
العراق وزارة المالية العراقية العراق طيف سامي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، عن الانتهاء من مسوّدة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، وإرسالها لمجلس الوزراء بهدف مناقشتها والتصويت عليها.

وقالت وزيرة المالية، طيف سامي، إن الانتهاء من إعداد المشروع "يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية".

ومن المقرّر أن تركّز موازنة 2023، على "الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن توفير غطاء آمن للمشاريع الاستراتيجية والتنموية المستدامة"، بحسب سامي.

وأضافت: "عملنا طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على استخلاص موازنة تلبي حاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها".

 

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