السوداني يعيد افتتاح صومعة أم قصر بعد 7 أعوام على التوقّف

أربيل (كوردستان 24)- أعاد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، افتتاح صومعة أم قصر بمحافظة البصرة، بعد 7 أعوام على توقّفها عن العمل.

وتمّت إعادة صيانة الصومعة من قبل ملاكات وزارة التجارة، بالتنسيق مع ملاكات وزارة النقل وربطها مع خط السكك الحديد؛ لنقل الحنطة عبر القطار من الموانئ الجنوبية إلى محافظات (ذي قار - المثنى - الديوانية - بابل - بغداد وصولاً إلى محافظة نينوى).

ويوفّر المشروع منع هدر المال العام، بسبب قلة أسعار النقل عبر القطارات، كذلك السرعة في إيصال الكميات بشكلٍ أكبر، بعد أن كانت تعتمد على الشاحنات والتي تتطلب عدد كبير من الشاحنات والتسبب بتأخّر وصولها إلى المحافظات البعيدة.

صومعة أم قصر التي تصل طاقتها التصميمية إلى 60 ألف طن، تم تشغيل 20 ألف طن خلال شهرٍ واحد، وسط استمرار العمل بهدف زيادة الطاقة خلال 45 يوماً لتكون 45 ألف طن.

كما تم ترتيب آلية تفريغ جديدة عبر الشاحنات وتنظيم شارع خاص لدخولها ومن ثمّ توقيع عقد مع الشركة العامة لسكك حديد العراق لدخول القطار الذي سيقوم بتحميل الحنطة من الصومعة إلى محافظات (المثنى وذي قار والديوانية وخان ضاري) بعد توقفه منذ عام 2016.

ومن المقرر أن تتم مداورة الكميات الواردة من أرصفة الميناء إلى الصومعة البالغ عدد موظفيها 228 موظفاً، 51 مهندس وفني أشرفوا على تصليحها بمبالغ زهيدة، على أن يستقطع دولار واحد لكلِّ طن يتم تفريغه بالصومعة.