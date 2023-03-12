مقتل 22 "إرهابياً" بعملية نوعية في الأنبار

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الأحد، عن قتل 22 شخصا بعملية نوعية في الأنبار، مبينا ان من بين القتلى قيادات بارزة في تنظيم داعش.

وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بعملية نوعية في منطقة جنوب القائم شمال الرطبة في الأنبار"، مشيرا إلى أنه "بعد رصد المعلومات المستحصلة من قبل المخابرات تم التخطيط للعملية".

وأشار إلى، أن "العملية تمت على مرحلتين، الأولى إنزال جوي في منطقة قريبة من تواجد الارهابيين، والثانية تحرك القطعات بشكل سري"، مبينا أن "نقل القطاعات استمر لـ6 ساعات، وقطاعات الإنزال الجوي كانت مدربة وعلى مستوى عال".

وأضاف، أن "المنطقة التي يتواجد فيها الارهابيون معقدة ويصعب الوصول إليها، فضلا عن أن أغلبهم كان يرتدي أحزمة ناسفة"، لافتا إلى أنه "عند بدء الاشتباك فجر بعض الارهابيين انفسهم، وتم قتل 22 ارهابياً من بينهم قيادات معروفة اهمهم برزان حسين علي الذي شغل منصب والي الفلوجة وكذلك والي الجنوب وروكان حميد علاوي، اضافة الى اسماء اخرى تمت معرفة 14 منهم".

وتابع، ان "العملية مستمرة وتم العثور على أعتدة وأسلحة وحاسبات وهواتف تم تفريغها"، منوها "بوجود عمليات كثيرة في أماكن مختلفة".

وذكر الساعدي، أن "العملية كانت سرية للغاية ولم يعرف بها سوى خمسة قيادات فقط واشترك بها جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات".