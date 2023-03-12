جوتيار عادل: سيتم إرسال 400 مليار دينار الى الإقليم خلال اليومين المقبلين

أربيل (كوردستان24)- اعلن ‏المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، اليوم الاحد، 12 آذار مارس 2023، ان حكومة بغداد ستقوم بتحويل 400 مليار دينار، الى حساب الإقليم، خلال اليومين المقبلين.

وقال جوتيار عادل، لكوردستان 24، انه سيتم تحويل 400 مليار دينار من حصة الإقليم المالية، من قبل الحكومة الإتحادية، إلى حساب الإقليم، خلال 48 ساعة المقبلة.

وفي وقت سابق اعلن عادل، ان وفداً من حكومة الإقليم سيزور بغداد لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.

وقال عادل في تصريح لموقع حكومة الاقليم، اطلعت عليه كوردستان 24، ان "‏هذا القانون سيحل العديد من المشاكل بشكل عام ، خصوصا في قطاع النفط بالعراق، إضافة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد ولكي يكون إقليم كوردستان شريكا أساسيا في القرارات المتعلقة بصناعة النفط بشكل فعال".