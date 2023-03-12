مولدافيا تعلن تفكيك شبكة "نظمتها موسكو" لزعزعة استقرارها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة المولدافية الأحد، قبل ساعات من تظاهرة مناهضة للحكومة، توقيف عناصر شبكة "نظمتها موسكو" بهدف زعزعة استقرار هذا البلد الصغير من الاتحاد السوفياتي السابق.

وقال قائد الشرطة فيوريل سيرناوتيان خلال مؤتمر صحافي إنه "عقب المداهمات مساء السبت، استجوب المحققون 25 رجلاً واحتُجز سبعة منهم".

ولفت إلى أن أحد الشرطيين تمكّن من التسلل إلى المجموعة التي يرأسها رجل روسي مولدافي، مشيراً إلى توفّر "عشر ساعات" من التسجيلات المرئية والصوتية ضده.

وأضاف "وصل أشخاص من روسيا لتأدية دور تدريبي محدّد".

وأوضحت السلطات المولدافية أنها تحرّكت بعدما "تلقّت معلومات عن المجموعة من قبل الاستخبارات الروسية حول تنظيم أعمال لزعزعة الاستقرار في أراضينا من خلال التظاهرات".

وحشد حزب الثري الهارب الموالي لروسيا إلهان شور قواته مجدداً في الأسابيع الأخيرة ضدّ الحكومة المولدافية الموالية لأوروبا، وسط تصاعد التوتر بين موسكو وكيشيناو.

ونظّم هذا الحزب عدة تجمعات يُشتبه في أنه دفع للمشاركين من أجل حضورها.

وبعد ظهر الأحد، انطلقت تظاهرة جديدة في العاصمة كيشيناو.

واتّهمت الولايات المتحدة الجمعة روسيا بمحاولة زعزعة استقرار مولدافيا، خصوصاً عبر استخدام الاحتجاجات في الشوارع، سعياً لتولي حكومة موالية لموسكو السلطة في نهاية المطاف.

وأشار الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إلى أن الولايات المتحدة تكثف عملية تبادل المعلومات حول النشاطات الروسية في البلاد مع مولدافيا "حتى تتمكّن من إجراء مزيد من التحقيقات وتعطيل الخطط الروسية".

وتسعى حكومة مولدافيا إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات الغربية، وهي مقربة من الحكومة الموالية للغرب في أوكرانيا المجاورة التي تشهد غزواً روسياً منذ أكثر من عام.

ويسيطر انفصاليون مدعومون من روسيا على ترانسنيستريا، وهي جزء من أراضي مولدافيا، وتعتقد واشنطن أن موسكو تسعى لإثارة حالة من عدم الاستقرار على نطاق أوسع.

ودعت سلطات منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا الأمم المتحدة إلى التحقيق في مخطط لتنفيذ اعتداء ضد مسؤولين كبار قالت إنها أحبطته في وقت سابق الخميس واتهمت كييف بالوقوف وراءه، الأمر الذي نفته هذه الأخيرة.