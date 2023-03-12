داوود أوغلو: اللغة الكوردية مباركة.. ولمدينة آمد تاريخ عريق

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داوود أوغلو، اليوم الأحد، وذلك رداً على رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت باخجلي الذي هاجم اسم آمد ونادي آمد سبور، أن لمدينة آمد تاريخ عريق وباخجلي لا يستطيع إنكار ذلك.

وقال داوود أوغلو في مقابلة تلفزيونية، "كيف أن اللغة التركية ليونس إمره مباركة، فإن اللغة الكوردية لـ فقهي تيران كذلك مباركة"، قائلاً لباخجلي: لماذا تخاف من ذكر اسم آمد.

وأضاف أن "لآمد اسم وتاريخ عريق عبر الأزمنة، وباخجلي ليس بذلك المستوى الذي يؤهله لإنكار هذه الثقافة".

وأشار إلى أن "الهجمات العنصرية خلال مباراة بورصة سبور وآمد سبور كانت محاولة لإحداث الفوضى، وأي شخص متورط في هذه الحادثة سيُحاسب بعد الـ 15 من أيار مايو".