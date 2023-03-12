سيروان روز بياني: من غير المقبول الهجوم على المدراء الإداريين الكورد في محافظة نينوى

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب محافظ نينوى سيروان روزبياني، اليوم الأحد، إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه 9 مقاعد نيابية عن محافظة نينوى، مشيراً إلى أنه من غير المقبول الهجوم على المدراء الإداريين الكورد للحزب الديمقراطي في المحافظة.

وأضاف روزبياني في تصريح لكوردستان 24، "وجهنا تحذيراً لبغداد من أن بعض الأطراف تحاول زعزعة الاستقرار في سهل نينوى، مبيناً أنه "من غير المقبول من أحد الاعتداء على الكوادر الإدارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة نينوى".

وأكد أنه "عند وجود أي مشكلة يجب حلها عن طريق المحاكم، لافتاً إلى "أننا لسنا مع استخدام العنف بل نؤيد الحلول".

وأشار إلى أن "نينوى ملك لنا جميعاً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل على أعلى نسبة أصوات في المحافظة، لذلك يشدد الحزب دائماً على أننا في خدمة أهل نينوى".

وفي وقت سابق، أدانت العضو في مجلس النواب العراقي كافين شيخ سعيد، محاولات مجموعة مسلحة في بلدة تلكيف باستبدال المسؤولين المحليين الكورد بأشخاص آخرين، كما دعت رئيس الوزراء العراقي إلى التدخل.

وقالت العضو في مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني كافين شيخ سعيد في مؤتمر صحفي، "يتلقى بعض الأشخاص أموالاً من مجموعة مسلحة وذلك بهدف التظاهر والاحتجاج ضد المدراء الكورد في بلدة تلكيف".

وأضافت أن "هذا الفعل هو انتهاك واضح للمؤسسات الحكومية، وخرق لكرامة الدولة، وذلك بمحاصرة قائمقامية بلدة تلكيف في محافظة نينوى"، مؤكدة أن "الهدف هو المطالبة باستبدال مدراء أقسام البلدية والتربية والكهرباء".

وأشارت إلى أن "مثل هذه السلوكيات لدى هذه المجموعة المسلحة، تؤجج الفكر العنصري، وتؤدي إلى إشعال الصراعات الطائفية بين المكونات في المنطقة".

كما دعت "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى التدخل والاستعجال بوضع حد لهذه الاختراقات، ومنع مجموعة خارجة عن القانون من زعزعة التعايش والسلم الأهلي بين مكونات المنطقة إلى الخطر".