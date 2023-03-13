سیاسة

الفاتيكان يفتح الباب أمام إمكانية إلغاء شرط عزوبية كهنة الكنيسة الكاثوليكية

author_image سوار أحمد
العالم التايمز الفاتيكان بابا

أربيل (كوردستان24)- ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، ان البابا فرانسيس، فتح الباب أمام مراجعة قواعد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بشأن العزوبية الكهنوتية، واصفًا الحظر بأنه "مؤقت".

وجاءت تصريحات البابا خلال مقابلة مع مجلة "إنفوبي" الأرجنتينية، بمناسبة الذكرى العاشرة لجلوسه على الكرسي الرسولي.

وأوضح البابا البالغ من العمر، 86 عاما، أنه لايوجد أي تناقض بين زواج الكاهن وخدمته الكنسية، معتبرا أن العزوبية في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية هي "وصفة مؤقتة"

وتابع: "العزوبية ليست أبدية كالسيامة الكهنوتية لأن الأولى نظام، والثانية سرمدية".

ويُعتقد أن  حصر الكهنوت على الرجال غير المتزوجين كان ظهر في القرن الرابع الميلادي، وقد دافع يوحنا بولس الثاني  وبنديكتوس السادس عشر بقوة عن هذا المبدأ.

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