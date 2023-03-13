الفاتيكان يفتح الباب أمام إمكانية إلغاء شرط عزوبية كهنة الكنيسة الكاثوليكية

أربيل (كوردستان24)- ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، ان البابا فرانسيس، فتح الباب أمام مراجعة قواعد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بشأن العزوبية الكهنوتية، واصفًا الحظر بأنه "مؤقت".

وجاءت تصريحات البابا خلال مقابلة مع مجلة "إنفوبي" الأرجنتينية، بمناسبة الذكرى العاشرة لجلوسه على الكرسي الرسولي.

وأوضح البابا البالغ من العمر، 86 عاما، أنه لايوجد أي تناقض بين زواج الكاهن وخدمته الكنسية، معتبرا أن العزوبية في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية هي "وصفة مؤقتة"

وتابع: "العزوبية ليست أبدية كالسيامة الكهنوتية لأن الأولى نظام، والثانية سرمدية".

ويُعتقد أن حصر الكهنوت على الرجال غير المتزوجين كان ظهر في القرن الرابع الميلادي، وقد دافع يوحنا بولس الثاني وبنديكتوس السادس عشر بقوة عن هذا المبدأ.