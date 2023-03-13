أردوغان: حصيلة ضحايا الزلزال 48 ألف قتيل وأكثر من 115 ألف مصاب

أربيل (كوردستان 24 )- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ، إن عدد القتلى جراء الزلازل المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد بلغ 48 ألف شخص.

جاءت تصريحات أردوغان في خطاب متلفز الاحد وجهه إلى شعبه من منطقة سامانداغ في مقاطعة هاتاي أوضح خلاله قائلا: "بلغ عدد القتلى 48 ألفا وتجاوز عدد الإصابات 115 ألفا".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يونس سيزر، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا إلى 47975 قتيلا.