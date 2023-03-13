رئيسة برلمان كوردستان : نأمل إجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام

أربيل (كوردستان 24 ) – أعلنت ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان اليوم الاثنين أنه خلال هذا الاسبوع أو الاسبوع المقبل سيتم البدء بتعديل قانون الانتخابات والتي ستجرى هذا العام .

وبخصوص إجتماع الیوم لهیئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل وممثلي الاطراف السياسية ،قالت ریواز فائق بان الاجتماع إستشاري يخص الانتخابات المقبلة لبرلمان كوردستان .

وأضافت ريواز فائق ،" سيتم في الاجتماع أخذ أراء المكونات بهدف الوصول الى وجهات نظر متقاربة لجميع الاطراف حول الانتخابات وسنجتمع مع هيئة المكونات سواء داخل البرلمان او خارجه ."

وتابعت " لقد استمعت إليهم الأمم المتحدة من قبل، نود أن نعرف ماذا يريدون. واذا توصلوا الى اتفاق فيما بينهم سوف نكون داعمين لهم ، أما اذا كانت هناك وجهات نظر مختلفة سيحاول البرلمان كما فعل مع الاحزاب السياسية في تقريب وجهات نظرهم سيفعل مع المكونات ايضا .

وأكدت ريواز فائق " موضوع الانتخابات هو قضية وطنية ومصيرية يمس جميع الاطراف الكوردستانية وليس فقط الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني ، لذلك واجب علينا جميعا ان نجتمع على نقاط مشتركة ، ومقارنة بالعام الماضي فقد اتخذنا خطوات جيدة .