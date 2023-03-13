السوداني خلال لقائه السفير الإيراني لدى بغداد: العراق داعم للحوار لتحقيق استقرار المنطقة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، مساء الأحد، على موقف العراق المتوازن ومنهجه الداعم للغة الحوار، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وجاءت تصريحات السوداني، خلال استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

وبحسب ما افاد بيان لمكتب رئيس الوزراء، فإن اللقاء شهد تباحثا في جوانب عدّة تخصّ العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني.

وأكد السوداني خلال اللقاء، موقف العراق المتوازن ومنهجه الداعم للغة الحوار، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم التنمية المستدامة لكل الشعوب الشقيقة والصديقة على طريق التقدّم والازدهار، وفق ما ذكر البيان.

من جانبه، وجه السفير آل صادق، شكر القيادة الإيرانية وتثمينها الجهود التي بذلها العراق في سبيل تقريب وجهات النظر، وتيسير الجهود التي أفضت إلى التفاهم الأخير بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.