حكومة السوداني تجتمع لمناقشة مشروع قانون الموازنة

أربيل (كوردستان24)- اجتمع مجلس الوزراء الإتحادي، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية.

وأفاد بيان للمكتب الاعلامي، للسوداني، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف البيان، أن "الجلسة ستتضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية".

وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي أمس الأحد، ، الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.