سیاسة

لجنة الشؤون القانونية في برلمان كوردستان  تجتمع الیوم  لتعديل قانون الانتخابات

author_image دیار بکر
کوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) - تجتمع لجنة الشؤون القانونية في برلمان كوردستان اليوم الاثنين لمناقشة وإعداد تقرير للقراءة الأولى لعدد من مسودات مقترحات التعديل الثامن لقانون انتخابات كوردستان.

وقدمت كل من كتلة الحزب الديمقراطي  الكوردستاني وحركة التغيير وعدد من النواب مشاريع قوانين.

وبشأن الانتخابات النيابية ، قالت رئيسة برلمان كوردستان  ريواز فائق ، إن الأحزاب توصلت إلى اتفاق وستبدأ خطوات تعديل قانون الانتخابات في القريب العاجل،وأعربت عن أملها في إجراء الانتخابات هذا العام.

وقال سربست لزكين  ، عضو المكتب السياسي ورئيس المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل ، إن الاجتماعات في السليمانية وأربيل تهدف إلى التوصل إلى حل وسط بين الأحزاب والطوائف

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