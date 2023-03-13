حكومة كوردستان: تم إتخاذ كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، اليوم الاثنين 13 آذار مارس، أن جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات قد تمت من قبل الحكومة.

وجاءت تصريحات جوتيار عادل، على الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان.

وقال عادل "تم إتخاذ جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات مثل الميزانية وتوفير أجواء آمنة وإيجابية".

وأكد المتحدث باسم حكومة الإقليم، ان "الحكومة مستعدة لدعم هذه العملية وستواص دعمها لوجستيا وماليا ومن كافة النواحي الأخرى".

وأشار الى انه "بعد تحديد موعد الانتخابات، سيتم اتخاذ إجراءات أخرى".