سیاسة

مسرور بارزاني يلتقي وفدا من طلبة أكاديمية فيينا الدبلوماسية

author_image سوار أحمد
کوردستان وفد طلبة فيننا مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان24)-استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 13 آذار (مارس) 2023، وفداً من طلبة أكاديمية فيينا الدبلوماسية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوفد عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، باعتباره سادس وفد أكاديمي من طلبة الأكاديمية يزور الإقليم خلال السنوات الماضية، مشيداً بالتقدم والتطور العمراني والتعايش السلمي في إقليم كوردستان.

وبعد ذلك، أجاب رئيس الحكومة على أسئلة الحاضرين، متحدثاً عن آخر المستجدات والتطورات في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، كذلك سلّط الضوء على الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجالات تنويع مصادر الدخل وتقديم الخدمات العامة إلكترونياً، والمباشرة بعملية الدفع الإلكتروني.

وفي جزء آخر من إجاباته، تطرق رئيس الحكومة إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وضرورة حل القضايا الخلافية بين الجانبين استناداً إلى الدستور.

 

 

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