سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل وفدا من الإتحاد الوطني لقدامى المحاربين الفرنسيين

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني فرنسا اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- إستقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 13 مارس 2023، وفداً من الإتحاد الوطني لقدامى المحاربين الفرنسيين.

وتألف الوفد من السيد فيليب دولارب، سكرتير الإتحاد، والسيناتور لويس دوڤيرنوا والجنرال ثيودور أرفارا، أعضاء في الإتحاد.

وأعرب الوفد الضيف عن تقديره لنضال وجهود وتضحيات الرئيس بارزاني وقوات البيشمركة وشعب كوردستان، وتم التأكيد على الرغبة في إستمرار علاقات الصداقة والأخوة بين الشعبين الفرنسي والكوردي.

كما قدم الوفد عدداً من الأفكار والمقترحات من أجل الإحتفاء بنضال البيشمركة وتضحياتهم ، وتوسيع العلاقات بين الشعبين.

في معرض اللقاء، وصف الرئيس بارزاني علاقات الصداقة بين الشعبين الكوردي والفرنسي وحكومتيهما، بأنها علاقات تاريخية وقديمة، مشيراً إلى عدة أمثلة تاريخية وزيارات للرؤساء هولاند وماكرون، وشكر فرنسا حكومة وشعباً على دعمها وكونها صديقاً مهماً الشعب الكوردي.

 

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