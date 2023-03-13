المكاتب الانتخابية لأحزاب كوردستان تعقد اجتماعاً بأربيل وتتفق على عدة نقاط

أربيل (كوردستان 24)- عقد مكتبا الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، اجتماعاً اليوم الاثنين بأربيل، مع مكاتب حركة التغيير، الاتحاد الإسلامي، جماعة العدل، حزب كادحي كوردستان والحزب الشيوعي.

وقال نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان إقليم كوردستان، لقمان وردي، "لدينا نقاط مشتركة أكثر من نقاط الخلاف"، مؤكّداً على استمرارية تلك اللقاءات.

وأضاف وردي في مؤتمرٍ صحفي، "جميع الأطراف حريصة على التوصل لاتفاقٍ شامل"، موضّحاً أن الجميع "اتفقوا حول النقاط الرئيسية".

وأشار إلى أن الأطراف السياسية "اتفقت على استخدام بيانات الحكومة الاتحادية كأساسٍ لتحديث السجل البيومتري"، لافتاً إلى أن الاجتماع "لم يتطرّق إلى مسألة المكوّنات وآلية مشاركتهم في الانتخابات".

وفي وقتٍ سابق، عقدت المكاتب الانتخابية للأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، اجتماعاً في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني بالسليمانية، بحثت جملة ملفات، في مقدمتها وضع آلية تهدف لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى مقاعد الكوتا.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع، اتفقت جميع الأطراف حينها على النقاط التالية: