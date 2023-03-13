الفنانة آلين: الخالد بارزاني قاتَلَ من أجل أجزاء كوردستان الأربعة دون تمييز

أربيل (كوردستان 24)- بعد فترةٍ من التوقّف عن إصدار أي أعمالٍ فنية، أطلقت الفنانة الكوردية، من روجافاي كوردستان، آلين، هذا العام عدداً من الأعمال الفنية الجديدة.

وتضمن ألبومها الجديد، أغنية "کەچ و خورت"، بمناسبة يوم العلم الكوردستاني، كذلك أغنية "چاچان" وعددٍ من الأغاني الأخرى الجاهزة للإصدار خلال فترةٍ قريبة.

وقالت الفنانة آلين: "في ذكرى ميلاد الأب الروحي للأمة الكوردية الخالد ملا مصطفى بارزاني، سأطلق أغنية جديدة باسم "بارزانی مێرێ مێرخاس"، وهي من كلمات أصلان أشجان، وإخراج ريناس ميران.

وأضافت: "هدفي من إطلاق الأغنية في هذا اليوم المقدّس؛ هو إيصال رسالة مفادها إن بارزاني الخالد بطلُ وقائدٌ لكل أنحاء كوردستان، وكان نضاله ومقاومته لجميع أجزاء كوردستان دون تمييز".

وتابعت: "الكورد في كل دول العالم يعتبرون بارزاني الخالد رمزاً للنضال والوطنية، وبالمثل، فإن أعداء كوردستان يعتبرونه سبباً لوحدة الكورد، وهي علامة على عظمة هذا القائد التاريخي".

وزادت: "من خلال هذا العمل، أبعث رسالة إلى الأعداء بأننا نحن الكورد لن نتخلى عن تطلعاتنا، وسنحمي كوردستان كأمة وكدولة ولسنا مستعدين للتخلي عن نضالنا تحت أي ظرف من الظروف".

وقالت آلين: "لطالما قلت إن معاناة أجزاء كوردستان الأربعة هي معاناتي، واعتبر أي جزء من أجزاء كوردستان هي مثل روجافا دون تمييز، الفرح والحزن والأمل والمعاناة في كل جزء من كوردستان هي فرحي وحزني وألمي ومعاناتي".

وختمت قائلةً: "فعلت كل ما بوسعي من أجل روجافا، من خلال فيديو كليبات مثل فيديو "یەكێتی برایەتی"، والذي أدعو فيه إلى الوحدة والإخوة بين البيشمركة ومقاتلي وحدات حماية الشعب، وكذلك من خلال عدة أغاني من بينها أغنية "بلبلێ دلشاد" و" ئەی فەلەك ژ بو تە دناڵم".