إيطاليا تتّهم "فاغنر" بمسؤوليتها عن زيادة أعداد قوارب المهاجرين

أربيل (كوردستان 24)- اتّهمت الحكومة الإيطالية، مجموعة "فاغنر" الروسية، بمسؤوليتها عن زيادة أعداد قوارب المهاجرين التي تحاول عبور البحر المتوسط، في إطار ما قالت إنه استراتيجية من موسكو للانتقام من دول تدعم أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو: "أعتقد أن الزيادة الهائلة في ظاهرة الهجرة انطلاقاً من الشواطئ الأفريقية هي أيضاً إلى حد كبير جزء من استراتيجية واضحة للحرب متعددة الأساليب التي تنفذها فاغنر مستغلة نفوذها في بعض الدول الأفريقية".

وأظهرت أرقام وزارة الداخلية أن حوالي 20 ألفاً وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، مقارنة بوصول 6100 في نفس الفترة من عام 2022، وفق وكالة رويترز.

وتواجه قوات فاغنر اتهامات بأن لها أنشطة في عدة دول أفريقية بما في ذلك ليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى. كما تقود المجموعة محاولة روسيا الاستيلاء على مدينة باخموت الأوكرانية.

ودعا كروسيتو في بيانٍ له، حلفاء بلاده في حلف شمال الأطلسي إلى مساعدة إيطاليا على التصدي لمشكلة ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يصلون إليها.

وقال: "حلف شمال الأطلسي يصبح أقوى إذا تم تقاسم المشكلات الناجمة عن الخيارات الجماعية، لكنه معرّض لخطر الانهيار إذا تركت البلدان الأكثر عرضة لشتى أشكال الانتقام بمفردها".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في تصريحاتٍ صحفية خلال زيارةٍ له لإسرائيل: "من المقلق أن العديد من المهاجرين جاءوا من مناطق تسيطر عليها مجموعة فاغنر".