اقتصاد

انخفاض أسعار النفط مع مخاوف من ازمة مالية جديدة

author_image سوار أحمد
العالم النفط الاسعار

أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار اليوم الثلاثاء، حيث تسبب انهيار بنك وادي السيليكون في زعزعة أسواق الأسهم وأثار مخاوف بشأن أزمة مالية جديدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.97 بالمئة إلى 79.99 دولارا للبرميل في الساعة 04:34 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتًا أو 1.04 بالمئة إلى 74.02 دولارًا للبرميل. 

وانخفض خام برنت يوم الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير كانون الثاني ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الاول.

أثار الإغلاق المفاجئ لبنك" سيليكون فالي" مخاوف بشأن المخاطر التي تتعرض لها البنوك الأخرى الناتجة عن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الماضي، كما حفز التكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي قد يبطئ وتيرة تشديده النقدي.

وقال عدد من المحللين النفطيين إنه بعيدًا عن موجات الصدمة لبنك وادي السيليكون ، تعرضت أسعار النفط أيضًا لضغوط بسبب مؤشرات على انتعاش اقتصادي أضعف من المتوقع في الصين ، على الرغم من رفع قيود كورونا الصارمة.

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