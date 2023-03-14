سیاسة

القوات الأمنية تعتقل 3 "إرهابيين" في ديالى

author_image سوار أحمد
العراق القوات الأمنية اعتقال ارهابيين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، القاء القبض على 54 مطلوباً بينهم ثلاثة إرهابيين في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان، أن القطعات الأمنية، واصلت عملياتها في قاطع قيادة عمليات ديالى من الساعة 0600 يوم 13 اذار 2023 ولغاية الساعة 1800 من نفس اليوم، وباشرت القطعات بعمليات تفتيش في مناطق متفرقة ضمن القاطع لملاحقة العناصر الارهابية والخارجة عن القانون لغرض فرض الامن والاستقرار".

وأضافت، أن "النتائج كانت كما يلي: القاء القبض وفق المادة 4 ارهاب عدد(3) والقاء القبض وفق مواد قانونية على (51) اخرين وضبط مسدس عدد(5) وضبط بندقية عدد (19) وضبط بندقية صيد وضبط عجلات مخالفة عدد(34) وضبط دراجات مخالفة عدد(43) ورمانة يدوية وناظور قناص عدد(2) اعتدة مختلفة عدد(1412) ومخزن عتاد عدد(4) ومخزن عتاد مسدس (7) وازالة التجاوزات / 50".

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