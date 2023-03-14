رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفيرة السويدية لدى العراق

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 14 آذار (مارس) 2023، السفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفاردستروم.

وجرى في الاجتماع، التباحث بشأن الوضع العام في العراق، إلى جانب مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والسويد.

وسلط المحور الرئيسي للاجتماع، الضوء على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في توقيت مناسب من العام الجاري، إذ جدد رئيس الحكومة استعداد الحكومة لتقديم كل أشكال التسهيلات والتنسيق اللازم لإجراء العملية الانتخابية.

كما تناول الاجتماع الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة وحل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وفق أحكام الدستور، وتنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الوضع في المنطقة وتمهيد الأرضية من أجل عودة النازحين إلى مساكنهم.