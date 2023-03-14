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الرئيس بارزاني يستقبل السوداني في صلاح الدين

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الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني
الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني
کوردستان محمد شياع ال مسعود بارزاني مسرور بارزاني أربيل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء في صلاح الدين، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.

وأعرب الرئيس بارزاني عن سعادته لجهود الحكومة الاتحادية في الإصلاحات، مؤكّداً دعمه للبرنامج الحكومي الذي يتضمن محاور للنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق.

من جانبه، أكّد السوداني حرص حكومته على التواصل مع جميع القوى السياسية وتحقيق المزيد من التفاهمات، بما ينعكس على مستوى الأداء العام في تقديم الخدمات للمواطنين، وفق بيانٍ للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية.

ويرافق السوداني في زيارته إلى إقليم كوردستان، وفد حكومي يضمّ وزراء: الخارجية، الداخلية، التخطيط، الهجرة والمهجرين، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل جهاز الأمن الوطني وعدداً من المستشارين.

وكان رئيس الحكومة العراقية وصل أربيل اليوم الثلاثاء، في زيارة سيلتقي خلالها كبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

وكان في استقبال السوداني بمطار أربيل الدولي، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومسؤولين حكوميين.

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