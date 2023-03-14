نيجيرفان بارزاني يتلقى رسالة من وزير الخارجية الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء 14 آذار مارس 2023، رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، تلقى رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن".

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي "عبر من خلالها عن سعادته بالحوار الذي جرى بينهما في مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد في شهر شباط المنصرم".

وأشار إلى أن "ذلك كان فرصة للتأكيد على ضرورة إيجاد حل نهائي للمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد من خلال الحوار والتفاهم".

كما أكد في رسالته "على أن تعاوناً وشراكة متينين يربطان بين أمريكا وبين العراق الاتحادي وإقليم كوردستان"، معبراً عن "التزام بلاده ودعمها المستمر للعراق ولاستقرار وأمن وسيادة العراق".