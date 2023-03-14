مسرور بارزاني ينهي اجتماعه مع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- أنهى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قبل قليل، اجتماعه مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.

وبحسب مصادر كوردستان 24، فإن الجانبان ناقشا جملةً من القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، وآخر مستجدات المفاوضات بين الحكومتين، بما في ذلك قضية الميزانية وقانون النفط والغاز وقضية اللاجئين والعديد من القضايا المهمة الأخرى.

ووصل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم إلى أربيل برفقة وفدٍ حكومي، حيث كان في استقباله بمطار أربيل الدولي رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني ومسؤولين في حكومة الإقليم.

وغرّد مسرور بارزاني عبر تويتر "نرحب برئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أول زيارة رسمية إلى إقليم كوردستان".

وأضاف "إن حسن نوايا سيادته يشكل أهمية في استعادة الثقة، ويعد إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية والتقدم في ملف الطاقة، أساساً لإرساء علاقة جديدة متينة".

وتابع رئيس حكومة إقليم كوردستان قائلاً "فلنعمل على حل المشاكل وفق هذا الأساس".