شيخ جناب: 400 مليار دينار مخصصة للرواتب ولن ننفقها على أي شيء آخر

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، إن هناك تفاهمٌ جيد بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ببغداد.

وأكّد شيخ جناب في مؤتمرٍ صحفي، الثلاثاء، أن أربيل وبغداد اتفقتا بشكلٍ كامل على حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2023.

وأضاف: "أرسلت بغداد 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، وهي مخصصة للرواتب، ولن ننفقها على أي شيءٍ آخر".

وأشار وزير المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان إلى أن حصة الإقليم من الموازنة العراقية تبلغ 12.67 بالمئة حتى التعداد العام في العراق.

مُشدداً في الوقت ذاته، على عدم تأخّر رواتب موظفي الإقليم، قائلاً: "لا داعي للقلق على رواتب الأشهر المقبلة".