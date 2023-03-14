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الرئيس بارزاني يجدد دعمه لحكومة محمد شياع السوداني

وأضاف البيان أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق"
author_image أحمد حاجي
الرئيس بارزاني ومحمد شياع السوداني
الرئيس بارزاني ومحمد شياع السوداني
کوردستان الرئيس بارزاني محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- ‌التقى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في أربيل، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، أن "الرئيس مسعود بارزاني، أقام اليوم الثلاثاء 14 آذار 2023، مأدبة غداء لـ محمد شياع السوداني والوفد المرافق له في صلاح الدين" بأربيل.

وأضاف البيان أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق، والخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية حول تنفيذ الاتفاق السياسي، وأكدا على ضرورة حل الإشكالات على أساس الدستور".

وأشار إلى أن "الرئيس بارزاني جدد دعمه للحكومة العراقية"، معرباً "عن أمله في أن تتجه إرادة جميع الأطراف السياسية نحو حل جميع الإشكالات وتحقيق الاستقرار".

ووصل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم إلى أربيل برفقة وفدٍ حكومي، حيث كان في استقباله بمطار أربيل الدولي رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، ومسؤولين في حكومة الإقليم.

ويرافق السوداني في زيارته إلى إقليم كوردستان، وفد حكومي يضمّ وزراء: الخارجية، الداخلية، التخطيط، الهجرة والمهجرين، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء، ووكيل جهاز الأمن الوطني، وعدداً من المستشارين.

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