أبرز ما تضمنه المؤتمر الصحفي لـ مسرور بارزاني ومحمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24 ) - قال رئیس الوزراء العراقي محمد شیاع السوداني "على الحكومة العراقية أن تفي بمسؤولياتها تجاه ضحايا الهجوم الكيماوي على حلبجة ، ولذلك وافق مجلس الوزراء العراقي أمس على قرار جعل حلبجة محافظة".

من جانبه ، رحب مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان برئيس الوزراء العراقي في أربيل ، وهنأ مجلس الوزراء العراقي على قرار الاعتراف بـ حلبجة رسمياً كمحافظة.

وتابع مسرور بارزاني "سنحيي ذكرى الهجوم الكيماوي على حلبجة في غضون يومين،آمل أن يكون هذا القرار بداية لتخفيف معاناة أهالي حلبجة".

وفيما يتعلق بالموافقة على الموازنة الاتحادية ، هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان رئيس الوزراء العراقي ، كما بارك العراق عامة الموافقة على الموازنة ، وأضاف " أمل أن يقر مجلس النواب الموازنة.

وقال رئیس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "ضمن هذه الميزانية يمكننا اتخاذ خطوات أخرى لحل قضايا أخرى مثل قانون النفط والغاز."

وأشار مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان في جانب أخر من حديثه ،" إنه ناقش مع رئيس الوزراء العراقي آلية تطبيق قانون الموازنة كما هي ، مؤكدا أن الجانبين سيواصلان النقاش والتعاون.

من جانبه شكر رئيس الوزراء العراقي رئيس حكومة الاقليم على حفاوة الاستقبال وأكد أنهم قطعوا خطوات جيدة في المفاوضات مع حكومة كوردستان وسيستمرون حتى يتم حل جميع القضايا.

وبخصوص المادة 140 من الدستور ، أوضح محمد شياع السوداني ، أن المادة 140 هي جزء من الاتفاق السياسي بين الأحزاب ، وقال إنهم خصصوا ميزانية للجنة المشكلة لتنفيذ خطوات هذه المادة.