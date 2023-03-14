مسرور بارزاني: هناك أجواء إيجابية وجهود حثيثة لحل القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، أن هناك أجواء إيجابية وجهود حثيثة لحل القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مطار أربيل الدولي، اليوم الثلاثاء 14 آذار (مارس) 2023، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني والوفد المرافق له.

وبعد ذلك، عقد الجانبان اجتماعاً أشار رئيس حكومة الإقليم خلاله إلى أن هناك أجواءً إيجابية وجهوداً حثيثة لحل القضايا الخلافية مع الحكومة الاتحادية، وقال: "بالإمكان حل المشاكل كافة إذا ما توفرت النوايا والإرادة بهذا الشأن".

كما شكر رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي على مساعيه لحل المشاكل العالقة، وأشاد على وجه الخصوص بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية والذي جرى إعداده بالتنسيق والتعاون بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وأعرب عن أمله بأن يقر مجلس النواب العراقي مشروع القانون في أقرب وقت.

كذلك أثنى رئيس الحكومة على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وتشكيلته الوزارية بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بجعل حلبجة محافظة، وعبّر عن أمله بأن تكون هذه الخطوة بداية نحو تخفيف معاناة أهاليها.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي على وجود فرصة جيّدة ورغبة قوية من أجل حل الخلافات في إطار الدستور والاتفاق السياسي للأطراف التي شكّلت الحكومة.

وشهد الاجتماع، الذي سادته أجواء ودّية، التباحث بشأن أهمية إعداد مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية العليا، والنفط والغاز، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق سنجار بحذافيره، بما يشمل إخراج المجاميع والميليشيات المسلحة وتطبيع أوضاع المنطقة وإعادة إعمارها، وكذلك تعويض المتضررين من نظام البعث، وفق الدستور، ولا سيّما عوائل وذوي شهداء القصف الكيمياوي والمؤنفلين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لحماية الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان.

ويرافق السوداني في زيارته إلى إقليم كوردستان، وفد حكومي يضمّ وزراء: الخارجية، الداخلية، التخطيط، الهجرة والمهجرين، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء، ووكيل جهاز الأمن الوطني، وعدداً من المستشارين.