أول صِدام بين القوتين.. اصطدام طائرة روسية بمسيَّرة أميركية فوق البحر الأسود

أربيل (كوردستان 24)- أفاد الجيش الأميركي، مساء الثلاثاء، عن اصطدام طائرة روسية بمسيَّرة أميركية فوق البحر الأسود في أولٍ صدام روسي أميركي مباشر منذ بداية الحرب الأوكرانية.

وقال بيان الجيش الأميركي إن "طائرتين روسيتين من طراز Su-27 قامتا باعتراض غير آمن وغير احترافي لطائرة استطلاع MQ-9 التابعة للقوات الجوية الأميركية والتي كانت تعمل في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود اليوم".

وفي وقت سابق أكد مصدران عسكريان غربيان تعرض طائرة مسيّرة من طراز "ريبر" أميركية الصنع "لحادث" أثناء تحليقها فوق البحر الأسود، وهي منطقة تشهد نشاطًا عسكريًا مكثفًا لـ (الناتو) بالقرب من خطوط القتال الأوكرانية.

وقال أحد المصدرين الغربيين اللذين أكدا وقوع "حادث": "حدث شيء لكن ليس لدينا تأكيد أن الطائرة المسيَّرة أسقطت. التحقيق جار"، بحسب فرانس برس.

ولم يذكر المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرًا لحساسية المعلومات، الدولة التي تشغل المسيَّرة التي تستخدمها الولايات المتحدة على نطاق واسع وكذلك العديد من حلفائها في الناتو.