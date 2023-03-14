سیاسة

إيران تعلن اتفاقاً جديداً مع العراق بشأن الربط السككي

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) أعلن الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديد الإيرانية، الثلاثاء، 14 آذار عن اتفاق مع العراق بشأن إعادة تشغيل القطار المشترك من طهران إلى كربلاء.

وكتب الرئيس التنفيذي للشركة، ميعاد صالحي، في تدوينة على تويتر، أنه :"وخلال اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين تم التوصل إلى تفاهمات جيدة مع مسؤولي الحكومة العراقية الجديدة في مجال السكك الحديدية، وخاصة – تسريع بناء خط سكة حديد الشلامجة – البصرة وكذلك الإعلان عن جاهزية الجانبين للربط السككي في حدود خسروي".

وأشار أيضا إلى، أنه "ونظرا للتجربة الناجحة وحسن الاستقبال، تم التوصل إلى تفاهم بشأن إعادة تشغيل القطار المشترك بين طهران وكربلاء".

وأضاف صالحي، أنه "من خلال الإسراع في تنفيذ هذه التفاهمات يمكن للزوار من الشعبين التمتع بخدمات سكك الحديد لزيارة العتبات المقدسة في المستقبل القريب".

وتم اقتراح خط سكة حديد شلامجة – البصرة على مدار العشرين عاماً الماضية، في عام 2011، أكملت إيران قسمها الخاص، الذي كان عبارة عن بناء سكة حديد أهواز – شلامجة، وقامت بتطوير سكة الحديد إلى حدود شلامجة، لكن هناك ملاحظات حول المشروع في الجانب العراقي حيث يعتبره البعض معارضا لمشروع القناة الجافة.

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