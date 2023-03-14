نيجيرفان بارزاني والسوداني يؤكدان ضرورة حل الخلافات بين أربيل وبغداد على أساس الدستور

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ضرورة حل الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل مساء اليوم الثلاثاء 14 آذار 2023، دولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووفداً مرافقاً له".

وأضاف البيان "خلال الاجتماع، بحث الجانبان علاقات أربيل وبغداد وآخر تطورات الحوار بينهما وتبادلا الآراء حول الأوضاع الراهنة في العراق والتحديات التي تواجهه".

من جانبه، عبر نيجيرفان بارزاني بحسب البيان "عن الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء السوداني على إكمال إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة والمصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة للعراق للسنوات الثلاث المقبلة لغرض التصويت عليه في مجلس النواب".

وأعرب رئيس إقليم كوردستان عن "كامل المساندة والدعم لدولة رئيس الوزراء السوداني والحكومة الاتحادية العراقية ووصف الأعمال التي أنجزت حتى الآن من المنهاج الوزاري بالإيجابية والباعثة للأمل".

من جانبه، أشاد السوداني "بدور نيجيرفان بارزاني في الجمع بين الأطراف وعلاقاته مع القوى والأطراف السياسية ومكونات العراق وجهوده وخطواته باتجاه تحقيق الوئام والتفاهم".

وأكد أن "استقرار وأمن وازدهار العراق ومن ضمنه إقليم كوردستان مرتبط بعضه ببعض، وعدّ تحويل حلبجة إلى محافظة خدمة صغيرة في مقابل الجريمة التي ارتبكت بحق هذه المدينة".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين اتفقا في الرأي بأهمية وضرورة التلاحم ووحدة الصف بين قوى ومكونات العراق حفاظاً على الاستقرار السياسي للبلد وحل مشاكل أربيل وبغداد على أساس الدستور، وشددا على أهمية القطاع الخاص ودوره في تقدم البلد في المجالات كافة".

وشدد على أن "علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة وآخر تطورات المنطقة بصورة عامة شغلت محوراً آخر للاجتماع".

وتابع أنه "بعد اجتماعهما، شارك نيجيرفان بارزاني ودولة رئيس الوزراء السوداني في اجتماع مشترك لقيادات القوى والأطراف السياسية وممثلي المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان، تم فيه تبادل الآراء حول الأوضاع الراهنة في العراق وإقليم كوردستان".

ووصل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم إلى أربيل برفقة وفدٍ حكومي، حيث كان في استقباله بمطار أربيل الدولي رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، ومسؤولين في حكومة الإقليم.

ويرافق السوداني في زيارته إلى إقليم كوردستان، وفد حكومي يضمّ وزراء: الخارجية، الداخلية، التخطيط، الهجرة والمهجرين، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء، ووكيل جهاز الأمن الوطني، وعدداً من المستشارين.