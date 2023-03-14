جوتيار عادل: أربيل وبغداد اتفقتا على مواصلة العمل المشترك

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، اليوم الثلاثاء، أن أربيل وبغداد اتفقتا على مواصلة العمل المشترك.

وقال جوتيار عادل في مقابلة مع كوردستان 24، إن "الاجتماع الثنائي بين رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس الوزراء العراقي ناقش عدداً من القضايا في جو إيجابي، وأكدا على ضرورة مواصلة العمل المشترك".

وأضاف أن الجانبين "اتفقا على مواصلة المحادثات الثنائية لمعالجة القضايا العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور إضافة إلى تنفيذ البرنامج الذي أقرته الحكومة الاتحادية".

وأكد أنه "تم اتخاذ خطوات جيدة لتنفيذ ما جاء في جدول أعمال برنامج الحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أنه "لطالما استمر العمل المشترك فإن المشاكل لن تبقى مستمرة".

وأشار إلى أن "وفد إقليم كوردستان الموجود في بغداد، يواصل مباحثاته مع الحكومة الاتحادية، بشأن قانون النفط والغاز"، مؤكداً أن "المباحثات تجري في أجواء إيجابية، وهناك تفاهم جيد ونأمل أن يستمر هذا العمل المشترك".

وفي جانب آخر من حديثه كشف جوتيار عادل أنه "تم التوصل لاتفاق مشترك بين حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية، حول القضايا الأمنية، وإدارة الأزمات، وذلك بهدف معالجتها في المستقبل، إضافة إلى اعتماد مبادئ الدستور وبرنامج حكومة السوداني، أساساً لمعالجة كافة الخلافات".

ولفت إلى أنه "ما تم الاتفاق عليه في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، هو جزء من معالجة قضية ملف النفط والغاز"، مشدداً على أن "إقليم كوردستان ملتزم بالدستور، وينبغي على الحكومة العراقية كذلك الالتزام بالدستور، لحماية حقوق إقليم كوردستان فيما يتعلق بملف النفط والغاز".

وحول رواتب البيشمركة أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان أن "رواتب البيشمركة ستكون جزءاً من النفقات السيادية".