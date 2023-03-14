السوداني يشيد بمباحثاته في أربيل ويصفها بـ "المثمرة والبناءة"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، إنه أجرى مباحثاتٍ وصفها بـ "المثمرة والبناءة" مع الرئيس مسعود بارزاني ورئيسي الإقليم والحكومة في إقليم كوردستان.

وغرّد السوداني عبر تويتر: "لقد وجدنا تفاعلاً إيجابياً مع خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي، كما لمسنا رغبة جادّة في العمل سوية لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز في كل مكان".

ووصل السوداني ظهر اليوم الثلاثاء، إلى أربيل على رأس وفدٍ حكومي، وكان في استقباله بمطار أربيل الدولي، رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.

وعقب لقاءه السوداني، غرّد مسرور بارزاني عبر تويتر "نرحب برئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أول زيارة رسمية إلى إقليم كوردستان".

وأضاف "إن حسن نوايا سيادته يشكل أهمية في استعادة الثقة، ويعد إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية والتقدم في ملف الطاقة، أساساً لإرساء علاقة جديدة متينة".

وتابع مسرور بارزاني قائلاً "فلنعمل على حل المشاكل وفق هذا الاساس".