سیاسة

سبعة أعضاء جدد في برلمان كوردستان يؤدّون اليمين الدستورية

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قاعة برلمان إقليم كوردستان
قاعة برلمان إقليم كوردستان
کوردستان برلمان كوردستان إقليم كوردستان انتخابات

أربيل (كوردستان 24)- يجتمع اليوم الأربعاء، برلمان إقليم كوردستان لتشكيل لجنةٍ خاصة لترشيح  أعضاء مجلس المفوضية، كما سيؤدي سبعة برلمانيين جدد اليمين الدستورية.

وبحسب جدول أعمال الهيئة الرئاسية لبرلمان إقليم كوردستان، فإن جلسة اليوم تتضمن بندين أساسيين، الأول تشكيل لجنة من أعضاء برلمان كوردستان لترشيح أعضاء مجلس المفوضين.

في خطوةٍ من شأنها إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء لعقد الدورة السادسة للانتخابات النيابية خلال العام الجاري 2023.

والبند الثاني، يتضمن أداء سبعة برلمانيين جدد اليمين الدستورية، والذين سيحلون مكان سبعة أعضاء في البرلمان قدموا استقالاتهم في وقتٍ سابق.

وهم:

حسين عثمان شريف عمر بديلاً عن شيركو جودت مصطفى

إسلام سعدي علي مامك بديلاً عن أبو بكر عمر عبد الله

عبد الله حسن حمد حسن بديلاً عن إسماعيل علي طه

ليلى علي عبد العزيز محمد بديلةً عن سرجنار أحمد محمود

بيروان فقي إسماعيل باسو بديلةً عن هلز أحمد محمد حسن

دلير عبد الخالق حاجي بديلاً عن علي حمه صالح طه

مهدي علي عبد الله رحيم بديلاً عن كاظم فاروق نامق

 

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